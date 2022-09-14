Заявление ВОЗ о скором конце пандемии коронавируса опровергли Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал «очень смелым» заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем.

«Окончание пандемии — это понятие условное. Его можно было объявить еще год назад, а можно объявить и сейчас, поскольку начало пандемии строго не определяется. Скорее всего, сейчас мы придем к стабилизации ситуации. Но хочется напомнить, что примерно так же ситуация выглядела в ноябре прошлого года, когда в Африке возник и начал разгоняться штамм «омикрон», а мы об этом еще не знали. Тогда нам тоже казалось, что пандемия практически закончилась и мы были преисполнены оптимизма. К сожалению, мы не можем прогнозировать возникновение новых вариантов коронавируса. Быть на 100% уверенными, что ситуация будет стабильной, на мой взгляд, нельзя», — пояснил он в беседе с "Газета.ru".

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