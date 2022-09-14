Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства, утраченных Варшавой в годы Второй мировой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши потребовали от России вернуть семь предметов искусства, которые якобы были вывезены в СССР в годы Второй мировой войны, заявил польский министр культуры страны Петр Глиньский.

«Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны. Разыскиваемые объекты были обнаружены в собрании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина», – сказал министр на церемонии презентации.

По словам главы МИД Польши Петра Вавжика, в понедельник, 12 сентября, Варшава направила Москве соответствующую ноту. Как заявил дипломат, ссылки на то, что речь идет о ценностях, принадлежавших Германии, в данном случае не применимы. Он отметил, что это были предметы из польских коллекций, поэтому они не могут с правовой точки зрения трактоваться как немецкое имущество. Вавжик пообещал «интенсивно добиваться возвращения» этих предметов искусства.

В свою очередь Глиньский сообщил, что Польша направила российской стороне документы по реституции более 10 тысяч объектов культуры, потерянных в годы Второй мировой войны. Отсутствие доступа к российским хранилищам и архивам затрудняет определение точного количества предметов искусства, находящихся на территории РФ, отметил он.