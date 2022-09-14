Путин не считает спецоперацию на Украине ошибкой, заявил Шольц

Шольц считает, что Путин «не признал свою ошибку» на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин так и не признал, что начать специальную военную операцию на Украине было ошибкой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с российским лидером.

Как передает Reuters, глава германского правительства рассказал, что в разговоре с Путиным призвал его «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Шольц пообещал предпринять ответные меры на любые шаги Москвы, отмечает агентство.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор. Путин разъяснил Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок зерна с Украины. Он отметил, что лишь небольшая часть продовольствия с Украины поступает в наиболее нуждающиеся государства.