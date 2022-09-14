Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 сентября 2022 18:34

Путин не считает спецоперацию на Украине ошибкой, заявил Шольц

Шольц считает, что Путин «не признал свою ошибку» на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шольц считает, что Путин «не признал свою ошибку» на Украине

Шольц считает, что Путин «не признал свою ошибку» на Украине

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин так и не признал, что начать специальную военную операцию на Украине было ошибкой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с российским лидером.

Как передает Reuters, глава германского правительства рассказал, что в разговоре с Путиным призвал его «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Шольц пообещал предпринять ответные меры на любые шаги Москвы, отмечает агентство.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор. Путин разъяснил Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок зерна с Украины. Он отметил, что лишь небольшая часть продовольствия с Украины поступает в наиболее нуждающиеся государства.