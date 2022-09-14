Посол России в США считает, что поставки Украине ракет ATACMS могут втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой Фото: REUTERS

Поставки Соединенными Штатами Украине баллистических ракет ATACMS могут втянуть Вашингтон в военный конфликта с Россией, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», – заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Если Киев получит от США ракеты ATACMS, то под угрозу могут попасть крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ, предупредил посол.

Кроме того, Антонов отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно нарушают нормы гуманитарного права. Он напомнил о постоянных обстрелах украинскими войсками населенныех пунктов Донбасса, в результате которых гибнет мирное население.

Как писал сайт KP.RU, в июле этого года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS.