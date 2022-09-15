"Известия": Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Об этом в четверг, 15 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

«Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца года. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к корпорации, и два собеседника в ритейле», — говорится в материале.

По данным одного из источников, поставки и продажи возобновятся уже в октябре.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 5 марта, Bloomberg сообщило, что производитель электроники Samsung решил приостановить поставки своей продукции в Россию. По информации агентства, решение связано с геополитической ситуацией. Уточняется, что в Россию будут приостановлены поставки всей продукции Samsung, в том числе смартфоны и микрочипы.

Ранее заместитель руководителя Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Миловидов заявил, что иностранные компании, приостановившие свою деятельность на территории России, начнут возвращаться в страну. Он отметил, что способствовать возвращению будет стабилизация на российском финансовом рынке.