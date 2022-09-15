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В мире15 сентября 2022 3:11

Постпред России при ШОС Степкина заявила, что сравнивать организацию с НАТО некорректно

Она отметила, что НАТО - "это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно.

"Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры – вот, мол, есть еще одно объединение, которому нужно противостоять – ШОС", - приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что НАТО - "это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 и 16 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Узбекистане. Как рассказывал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Самарканде соберется беспрецедентный представительный состав международных лидеров из 15 стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, ШОС в свое время и была создана, в первую очередь, для обеспечения региональной безопасности и противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также для борьбы с наркотрафиком. И это при том, что никогда ШОС не позиционировалась и не являлась ни военно-политической структурой, в отличие от того же блока НАТО или ОДКБ, или даже просто регулярным международным совещанием по безопасности (есть и такой формат международного сотрудничества).