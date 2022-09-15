Постпред России при ШОС Степкина заявила, что сравнивать организацию с НАТО некорректно

Постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно.

"Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры – вот, мол, есть еще одно объединение, которому нужно противостоять – ШОС", - приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что НАТО - "это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 и 16 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Узбекистане. Как рассказывал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Самарканде соберется беспрецедентный представительный состав международных лидеров из 15 стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, ШОС в свое время и была создана, в первую очередь, для обеспечения региональной безопасности и противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также для борьбы с наркотрафиком. И это при том, что никогда ШОС не позиционировалась и не являлась ни военно-политической структурой, в отличие от того же блока НАТО или ОДКБ, или даже просто регулярным международным совещанием по безопасности (есть и такой формат международного сотрудничества).