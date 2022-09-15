Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран станет девятым участником ШОС Фото: REUTERS

Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня на саммите в Узбекистане страна подписала меморандум об обязательствах участника организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на узбекистанский МИД. Иран станет девятым участником ШОС, присоединившись к России, Индии, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Киргизии и Таджикистану.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Иран будет девятым.

"Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", - сказал представитель МИД Узбекистана.

Уже в 2023 году на саммите в Индии Иран, выполнив подписанные соглашения, сможет принимать участие в обсуждениях в качестве полноправного члена Шанхайской организации. Также в 2022 году заявку на присоединение к ШОС подала Белоруссия.

15 сентября 2022 года в Самарканде начались мероприятия двухдневного саммита ШОС.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Организация решает вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах. Также это площадка для ведения диалога об экономическом сотрудничестве и поддержке между странами-участницами.

Напомним, сайт KP.RU подробно писал о значении участия России и, в частности, визита президента РФ Владимира Путина на саммит ШОС. Организацию называют альтернативой “Большой семерки”, в нее входят два важных для России экономических центра - Индия и Китай. Президент России проведет ряд значимых встреч во время саммита.