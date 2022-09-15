Владимир Сунгоркин Фото: Евгения ГУСЕВА

Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина похоронят на Аллее журналистов, об этом сообщает сайт KP.RU.

К настоящему времени известно, что похороны состоятся в 12 часов завтра, 16 сентября 2022 года на Троекуровском кладбище в Москве, будет гражданская панихида и отпевание.

Напомним, ранее стало известно, что умер Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды", ему было 68 лет.

Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер. Являлся главным редактором газеты "Комсомольская правда", а по совместительству генеральным директором АО "Комсомольская правда".

Профессионально журналистикой Владимир Сунгоркин начал заниматься c 1976 года, а свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая тогда являлась одним из приоритетных объектов внимания прессы СССР.

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала "Карьера", а также еженедельника "Новый Взгляд", а через 15 лет он стал заслуженным журналистом Российской Федерации.