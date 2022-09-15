Стремоусов сообщил, что весь периметр Кинбурнской косы контролируется Вооруженными силами России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь периметр Кинбурнской косы, где предпринял попытку высадиться украинский десант, просматривается и контролируется, шансы пройти отсутствуют, сообщил журналистам замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Попытка высадки была только на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", - уточнил Стремоусов в эфире Первого канала.

Ранее Стремоусов рассказал РИА Новости, что около 120 украинских военнослужащих были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.