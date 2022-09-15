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Политика15 сентября 2022 9:08

Власти Херсонщины заявили о полном контроле над периметром Кинбурнской косы

Шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет, подчеркнул он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Стремоусов сообщил, что весь периметр Кинбурнской косы контролируется Вооруженными силами России

Стремоусов сообщил, что весь периметр Кинбурнской косы контролируется Вооруженными силами России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь периметр Кинбурнской косы, где предпринял попытку высадиться украинский десант, просматривается и контролируется, шансы пройти отсутствуют, сообщил журналистам замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Попытка высадки была только на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет", - уточнил Стремоусов в эфире Первого канала.

Ранее Стремоусов рассказал РИА Новости, что около 120 украинских военнослужащих были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.