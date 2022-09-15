Премьер Швеции подала в отставку после поражения на выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая ранее признала поражение на парламентских выборах, подала спикеру парламента Андреасу Норлену прошение об отставке, сообщает сайт Nordic News.

"Премьер-министр Швеции Андерссон подает прошение об отставке спикеру парламента", - уточняется в сообщении.

Андерссон, которая является лидером Социал-демократической рабочей партии Швеции, ранее сообщала, что в новом правительстве она возглавит "социал-демократов в оппозиции". Парламентские выборы в королевстве прошли 11 сентября 2022 года.

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