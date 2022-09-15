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В мире15 сентября 2022 9:33

Премьер Швеции подала в отставку после поражения на выборах

Она направила спикеру парламента Андреасу Норлену прошение об отставке
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Премьер Швеции подала в отставку после поражения на выборах

Премьер Швеции подала в отставку после поражения на выборах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая ранее признала поражение на парламентских выборах, подала спикеру парламента Андреасу Норлену прошение об отставке, сообщает сайт Nordic News.

"Премьер-министр Швеции Андерссон подает прошение об отставке спикеру парламента", - уточняется в сообщении.

Андерссон, которая является лидером Социал-демократической рабочей партии Швеции, ранее сообщала, что в новом правительстве она возглавит "социал-демократов в оппозиции". Парламентские выборы в королевстве прошли 11 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что мэр Феодосии подал в отставку. Руководство города не справилось с работой, сообщил глава Крыма.

Также ранее сайт KP.RU сообщал, что в Израиле премьер-министр Беннет подал в отставку и объявил о роспуске парламента. Политик смог взять на себя ответственность за допущенные им ошибки.