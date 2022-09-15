Рамзан Кадыров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регионы могут быть инициаторами любых начинаний и способны собрать по 1 тыс добровольцев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В масштабах страны по его словам это внушительный контингент.

"Не нужно ждать объявления Кремлём военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", - заявил глава Чечни.

По его мнению, 1 тысяча человек - минимум, который субъект должен выполнить для начала. Для отдельного субъекта это небольшое количество, чтобы его подготовить, обучить и укомплектовать.

"Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек - почти армия!”, - заключил Кадыров.

Он считает, что таким способом можно было бы закрыть задачи специальной военной операции на Украине в короткий срок.

Кадыров также напомнил, что Россия является федеративным государством, поэтому ее субъекты могут стать "инициаторами любых начинаний". Политик призвал региональные власти не ждать указаний Кремля. Он подчеркнул, что помощь от регионов должна выражаться "конкретными действиями", а не "словесными выступлениями".

Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Радио "Комсомольская правда", всеобщая мобилизация в связи с СВО в России не планируется. Об этом писали на сайте KP.RU.