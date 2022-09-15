ВС России уничожили до 500 бойцов ВСУ в Николаевской и Херсонской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина потеряла в Николаевской и Херсонской областях под ударами российских войск до 500 военных убитыми и ранеными, сообщили сегодня, 15 сентября, в Минобороны РФ.

“В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВС Украины возле населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военных убитыми и ранеными и свыше 40 единиц военной техники", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.