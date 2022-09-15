В ходе СВО Вооруженные силы России уничтожили новую партию западного и украинского оружия Фото: REUTERS

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских ракет "Точка-У" на Донбассе и снарядов от американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской и Запорожской областях.

"В воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населённого пункта Трудовое Запорожской области", - заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее в министерстве обороны России заявили о том, что в ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ будет уничтожать все поставляемое Киеву западное вооружение. Кроме того, по информации Минобороны, легитимными целями для российских Вооруженных сил являются и места скопления и дислокации иностранных наемников, которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.