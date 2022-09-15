Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2022 11:39

Постпред РФ в Вене заявил об ответственности Запада за возможные ядерные инциденты на Запорожской АЭС

В России сообщили об ответственности западных стран за возможное ухудшение ситуации на Запорожской атомной электростанции
Александр КИСЛОВ
ВСУ ведет непрерывные обстрелы территории Запорожской атомной электростанции

ВСУ ведет непрерывные обстрелы территории Запорожской атомной электростанции

Фото: REUTERS

Россия ознакомилась с докладом главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС и разделяет вывод о том, что физическая целостность станции является самой острой проблемой на данный момент. Соответствующее заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в выступлении на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Ответственность за возможные ядерные инциденты на ЗАЭС ложится в том числе на Запад, так как он все еще не призвал Киев прекратить обстрелы", - цитирует Ульянова информагентство ТАСС.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к масштабной аварии, последствия которой могут быть сравнимы с катастрофами на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле.

В связи с этим российский МИД призвал западных партнеров как можно скорее повлиять на Киев и добиться того, чтобы обстрелы Запорожской атомной электростанции (которые велись даже во время пребывания на АЭС миссии МАГАТЭ) как можно скорее прекратились.