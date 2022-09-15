ВСУ ведет непрерывные обстрелы территории Запорожской атомной электростанции Фото: REUTERS

Россия ознакомилась с докладом главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС и разделяет вывод о том, что физическая целостность станции является самой острой проблемой на данный момент. Соответствующее заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в выступлении на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Ответственность за возможные ядерные инциденты на ЗАЭС ложится в том числе на Запад, так как он все еще не призвал Киев прекратить обстрелы", - цитирует Ульянова информагентство ТАСС.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к масштабной аварии, последствия которой могут быть сравнимы с катастрофами на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле.

В связи с этим российский МИД призвал западных партнеров как можно скорее повлиять на Киев и добиться того, чтобы обстрелы Запорожской атомной электростанции (которые велись даже во время пребывания на АЭС миссии МАГАТЭ) как можно скорее прекратились.