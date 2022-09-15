Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности превратят Вашингтон в непосредственную сторону конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными способами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США и их союзники, которые поставляют оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках ВСУ ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и выступит непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам способами", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Также дипломат добавила, что "возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, когда в странах ЕС размещались бы наземные ракеты производства США, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.