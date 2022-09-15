ВОЗ заявила продолжает поиск источника происхождения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения новой коронавирусной инфекции, сказано в заявлении ВОЗ в ответ на доклад комиссии британских ученых научного журнала Lancet.

«ВОЗ продолжает активно заниматься поиском происхождения SARS-CoV-2. В июле 2021 года была создана постоянная Научно-консультативная группа по вопросу о происхождении новых патогенов (SAGO), которая занимается как SARS-CoV-2, так и будущими новыми патогенами», – сообщается на сайте ВОЗ.

Рекомендации комиссии ученых журнала Lancet в целом приветствуются организацией, однако доклад не раскрывает всю суть многолетних и спасающих жизни ответных мер, отмечается в заявлении. Как подчеркнули в ВОЗ, ученые допустили несколько «ключевых упущений и неверных толкований», которые касаются чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и имеют международное значение. Кроме того, считают в организации, в докладе уделено недостаточно внимания скорости и масштабу распространения COVID-19.

Напомним, ранее комиссия ученых по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад, в котором отразила результаты двухлетней работы. В нем в частности говорится, что SARS-CoV-2 может иметь лабораторное происхождение.