Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Съемочная группа российского федерального телеканала "ТВ Центр" пострадала при взрыве в Запорожской области.

По информации канала, в результате инцидента корреспондент "ТВ Центра" и водитель съемочной группы получили различные травмы.

"Машина, на который они передвигалась, перевернулась. Водитель и наш специальный корреспондент Никита Васильев ранены. Сейчас им оказывают помощь", - отмечается в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале "ТВ Центра".

"Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушёл в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо был беспилотник. Всё живы", - добавил корреспондент канала Никита Васильев.

Ранее (4 сентября нынешнего года) под обстрел Вооруженных сил Украины в Запорожской области попала съемочная группа RT. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.