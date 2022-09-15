Бундестаг предупредил об угрозе волны банкротств в Германии из-за антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ грозит волна банкротств в результате санкций против России, заявил в соцсетях глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

"Шольц (канцлер фРГ - прим. ред.) сам сказал: "Санкции не должны затронуть Европу сильнее, чем российское руководство". За это время мы (в ЕС - прим. ред.) ввели семь санкционных пакетов, и "Газпром" получил рекордные прибыли. Вместе с этим, нам грозит волна банкротств", - отметил политик, добавив, что "с Россией необходимо вести переговоры непредвзято".

Западные страны усилили давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в странах Европы и США.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.