Читатели The New York Times раскритиковали издание за рецепт “русских пирогов” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания The New York Times раскритиковали опубликованный в соцсетях изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия.

Популярные в Польше и на Украине вареники с картофелем и творогом исторически носили в польском языке наименование "ruskie pierogi". При этом у них практически нет ничего общего с русской кухней, а их состав отличается от распространенных в РФ пельменей.

“Вообще-то эти вареники родом из Украины, а не России. Нужно знать географию рецептов, которые публикуете", - отметила одна из читательниц в комментариях.

“NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" - возмутился другой пользователь.

"Это оскорбительное название. Вареники являются традиционным блюдом национальных кухонь стран Восточной Европы, особенно популярны в Польше и на Украине. При текущей ситуации в мире использовать слово русский в названии, как минимум, неуместно", - отметил еще один читатель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.