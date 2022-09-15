Путин заявил об успехах внешнеполитического тандема России и Китая Фото: Shutterstock

Внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, считает президент РФ Владимир Путин.

«Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности», – заявил он на встрече с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

Как отметил российский лидер, и Москва, и Пекин хотят сформировать справедливый и многополярный миропорядок, базирующийся на международном праве и центральной роли ООН. Какие-то правила, которые кот-то пытается навязать, неприемлемы, подчеркнул политик.

По словам Путина, с момента последней встречи с китайским лидером в Пекине полгода назад в мире произошло много событий. Президент РФ заявил, что «мир стремительно меняется, однако дружба между Россией и Китаем остается неизменной.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства.