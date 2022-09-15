НАТО не готова к прямому военному противостоянию с Россией, полагает генерал из Великобритании Фото: REUTERS

Генерал из Великобритании Ричард Ширрефф, на протяжении трех лет занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, полагает, что альянс не готов к худшему из возможных сценариев развития событий на Украине - к войне с Россией.

"Чтобы управлять рисками эскалации, НАТО должна быть готова к худшему сценарию, но этого пока нет. Под наихудшим сценарием я подразумеваю НАТО в состоянии войны с Россией", - сообщил британский военачальник в интервью изданию Newsweek.

Ширрефф напомнил, что НАТО может напрямую быть вовлечена в украинский конфликт, только если боевые действия на Украине перекинутся через границу страны. Однако, по его мнению, к подобному сценарию развития событий Североатлантический альянс в настоящее время попросту не готов.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщи, что поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS могут привести к войне России и США. По его мнению, в случае, если подобные поставки в итоге будут осуществлены, Соединенные Штаты станут стороной конфликта на Украине.

В этой ситуации риск прямого военного конфликта между США (и НАТО в целом) и Россией станет вполне реальным, полагает дипломат.