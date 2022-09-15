Стремоусов сообщил, что украинские войска получают отпор в Херсонской области по всем направлениям Фото: REUTERS

ВСУ предпринимают попытки атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но везде встречают жесткий отпор, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Украинские войска пробуют безуспешно атаковать из различных направлений - со стороны Киселевки Николаевской области, Давыдов Брода, Криворожского направления, а также с моря возле Кинбурнской косы. Шансов на успех у них нет. Они везде получают жесткий отпор", - сказал РИА Новости Стремоусов.

Также он добавил, киевский режим продолжает направлять тысячи людей на верную смерть, ради "лайков в соцсетях" и одобрения со стороны кураторов с Запада, которые "напоминают сегодня четвертый рейх".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.