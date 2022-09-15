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Политика15 сентября 2022 15:34

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Чеченский лидер попал в новый санкционный список Соединенных Штатов
Александр КИСЛОВ
Рамзан Кадыров попал в новый американский санкционный список

Рамзан Кадыров попал в новый американский санкционный список

Фото: REUTERS

США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Информация об этом размещена на официальном сайте американского Минфина.

Чеченский лидер и его ближайшие родственники фигурируют в новом списке россиян, попавших под санкции США (данный перечень уже официально утвержден и одобрен американскими властями).

В 2020 году США ввели санкции против фонда Кадырова и сразу нескольких спортивных клубов из Чечни, которыми руководят соратники Кадырова.

В частности, под американские санкции тогда попал грозненский футбольный клуб "Ахмат", который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Президентом "Ахмата" является одним из ближайших сподвижников Кадырова, спикер чеченского парламента Магомед Даудов (также известен как "Лорд"). Несмотря на введение санкции США, "Ахмат" по-прежнему выступает в РПЛ, руководители клуба отмечают, что на его повседневную деятельность решение американских властей никак не повлияло.