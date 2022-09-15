Названы два фактора роста цен на газ в Европе Фото: Архив "КП"

Заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев назвал два фактора роста цен на газ в Европе 15 сентября 2022 года.

"В данном случае на рост котировок повлияли два фактора. Первый — информация о возможном серьезном похолодании в Европе, вплоть до заморозков. Сейчас в центральной Европе погода днем — плюс 12 градусов по Цельсию. Снижение температуры до 5-6 градусов приведет к увеличению спроса на природный газ. В первую очередь – со стороны населения. Это толкает котировки вверх", — пояснил он в беседе с "Газета.ru".

По словам Кондратьева, второй фактор – снижение выработок электроэнергии на ветряных электростанциях на треть.

Как рассказывает телеканал "360", последствия отказа от российских энергоносителей и беспрецедентного роста цен на газ уже отражаются на Европе: простым людям приходят платежки с астрономическими суммами, хотя потребление не повышалось, власти вводят ограничения на использование электричества, устанавливают предельные показатели для отопления — даже в детских учреждениях в некоторых странах Европы этой зимой топить будут максимум до 19 градусов тепла.

Кстати, а три летних месяца цена на газ в Европе подскочила практически втрое и сейчас составляет около $2500 за тысячу кубометров. Одной из причин такого роста стоимости топлива стало падение поставок газа из России по "Северному потоку". Так, по сравнению с началом лета 31 августа торги закрылись на отметке, в 2,6 раза превышающей уровень стоимости на 1 июня, — $2490 за 1 тыс. куб. м к $960. В пике цена была приближена к историческому рекорду 7 марта 2022 года — $3541 к $3900. В июне средняя цена на газ составила около $1240 за 1 тыс. куб. м, в июле — порядка $1850, а в августе — $2515, передает Life.ru