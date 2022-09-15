Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2022 15:30

США ввели санкции против более 40 россиян

Также под ограничения попали свыше 30 российских структур
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США ввели санкции против более 40 россиян

США ввели санкции против более 40 россиян

Фото: REUTERS

Власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в американском Минфине.

В частности, ограничения на этот раз коснулись детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Также США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова и его родственников.

Кроме этого, под американские санкции попал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.