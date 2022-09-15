США ввели санкции против более 40 россиян Фото: REUTERS

Власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в американском Минфине.

В частности, ограничения на этот раз коснулись детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Также США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова и его родственников.

Кроме этого, под американские санкции попал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.