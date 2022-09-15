Россия и Узбекистан подпишут соглашения на 4,6 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узбекистан и Россия планируют подписать соглашения на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках визита российского лидера Владимира Путина в Самарканд, сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.

Напомним, сегодня Мирзиеев и Путин провели встречу на "полях " саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в Самарканде.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, в рамках текущего визита президента России в Узбекистан подписывается пакет новых инвестсоглашений на сумму 4,6 миллиардов долларов в таких отраслях, как машиностроение, химия, нефтехимия и геология.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия и Казахстан подписали план по кооперации промышленности на 6,5 млрд долларов. Более 200 компаний из Казахстана стали участниками международной выставки “Иннопром-2022”, прошедшей в Екатеринбурге.