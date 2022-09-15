В Росстате назвали регионы с самой высокой и низкой детской смертностью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детская смертность в России за последние 17 лет снизилась. В 2021 году на сто тысяч населения приходилось 47,1 случай. В 2019 году этот показатель был 48, 6.

Тем не менее, есть регионы, где показатели выше средних. Росстат назвал эти субъекты федерации.

Регионы с высокой детской смертностью:

Чукотский автономный округ (137,8 случая на 100 тыс. детского населения),

Республика Алтай (97,1 случаев),

Еврейская автономная область (94,7 случаев).

Регионы с самой низкой детской смертностью:

Мордовия (30,6),

Чувашия (31,9),

Калмыкия (34,4).

Москва оказалась в середине рейтинга, но показатель ниже среднего по стране: на сто тысяч детей случается 47,2 случая.

В беседе с «Абзацем» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов связал статистику смертности с отдаленностью регионов от федерального центра и отсутствием профессиональных кадров.