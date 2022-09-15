В Росстате назвали регионы с самой высокой и низкой детской смертностью
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Детская смертность в России за последние 17 лет снизилась. В 2021 году на сто тысяч населения приходилось 47,1 случай. В 2019 году этот показатель был 48, 6.
Тем не менее, есть регионы, где показатели выше средних. Росстат назвал эти субъекты федерации.
Регионы с высокой детской смертностью:
Чукотский автономный округ (137,8 случая на 100 тыс. детского населения),
Республика Алтай (97,1 случаев),
Еврейская автономная область (94,7 случаев).
Регионы с самой низкой детской смертностью:
Мордовия (30,6),
Чувашия (31,9),
Калмыкия (34,4).
Москва оказалась в середине рейтинга, но показатель ниже среднего по стране: на сто тысяч детей случается 47,2 случая.
В беседе с «Абзацем» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов связал статистику смертности с отдаленностью регионов от федерального центра и отсутствием профессиональных кадров.