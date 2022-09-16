Россиянам рассказали, когда могут лишить детских пособий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. По ее словам, для этого достаточно купить вторую квартиру в ипотеку.

“Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека”, — пояснила она в беседе с "Праймом".

То же касается появления в семье второго автомобиля.

При этом немедленного отказа в пособии не будет. Для расчета доходов используют данные о всех денежных поступлениях за года, завершившийся за четыре месяца до подачи заявления.

Семьи с детьми в нашей стране принято поддерживать. И это делается, главное — знать о своих возможность.Ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка в семье, возраст которых от 3 до 7 лет включительно, одному из родителей или законных представителей. При этом обязательным условием является то, что родитель — получатель выплаты и ребенок должны быть гражданами РФ. Также они должны проживать на территории региона, которые предоставляет выплаты. Вместе с юристом Татьяной Шадриной «Комсомольская правда» рассказывает, как оформить пособие на ребенка до 7 лет в 2022 году.