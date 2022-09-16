Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 23:34

Россиянам рассказали, когда могут лишить детских пособий

Юрист Лебединская рассказала, что при покупке второго автомобиля или квартиры могут лишить детских пособий
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам рассказали, когда могут лишить детских пособий

Россиянам рассказали, когда могут лишить детских пособий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. По ее словам, для этого достаточно купить вторую квартиру в ипотеку.

“Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека”, — пояснила она в беседе с "Праймом".

То же касается появления в семье второго автомобиля.

При этом немедленного отказа в пособии не будет. Для расчета доходов используют данные о всех денежных поступлениях за года, завершившийся за четыре месяца до подачи заявления.

Семьи с детьми в нашей стране принято поддерживать. И это делается, главное — знать о своих возможность.Ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка в семье, возраст которых от 3 до 7 лет включительно, одному из родителей или законных представителей. При этом обязательным условием является то, что родитель — получатель выплаты и ребенок должны быть гражданами РФ. Также они должны проживать на территории региона, которые предоставляет выплаты. Вместе с юристом Татьяной Шадриной «Комсомольская правда» рассказывает, как оформить пособие на ребенка до 7 лет в 2022 году.