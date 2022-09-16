Жительница Британии рассказала об отношении населения к Карлу III Фото: REUTERS

Жительница Великобритании, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram* Ольга Шевченко рассказала, что британцы никого бы не приняли на трон с той же любовью, которая была к королеве.

"Любовь и уважение надо заслужить. Время покажет. Но, думаю, к Карлу III такого же трепетного отношения, как к королеве, не будет", - сказала она в беседе с Lenta.ru

Как ранее рассказывал RT, 10 сентября 2022 года Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.

Кстати, Если новый король начнет вмешательство в дела Англии, монархию могут упразднить. Ему неизбежно начнут противостоять противники подобного подхода. Среди них недавно назначенный премьер-министр Британии Элизабет Трасс. О возможном конфликте в Великобритании рассказала издание Argumenti.ru.Оно напомнило о не слишком-то хорошей репутации свежеприсягнувшего короля Карла III, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После смерти Елизаветы II её престарелый отпрыск Чарльз восходит на престол под именем «Карл III». В королевской опочивальне является призрак его бывшей жены, леди Дианы, и предрекает «великое царствование». Но реальность оказывается иной: премьер-министр требует от нового короля подписать закон о тотальной цензуре, а сын-принц встречается с девушкой-республиканкой, мечтающей свергнуть «семью тиранов»…Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена