Стали известны основные причины ночных кошмаров Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог Татьяна Шантур заявила, что ночные кошмары часто являются следствием серьезных проблем с ментальным здоровьем, в частности, они могут быть признаком подавленной агрессии или депрессии.

«Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса. А сильное перенапряжение, как и невроз, могут приводить к неприятным сновидениям. Это естественный процесс. Как правило, если устранить источник негативных эмоций, уходят и кошмары», — сказала она в беседе с Lenta.ru

Еще одной причиной кошмаров могут быть чувство вины, плохие отношения в семье, считает специалист, а также подавленная агрессия. По ее словам необходимо найти причину, которая ее вызывает, а затем — способ избавиться от нее.

Помимо проблем со здоровьем, кошмарные сны может вызвать телесный дискомфорт.

"Когда человеку очень холодно или, наоборот, слишком жарко, это может приводить к неприятным сновидениям. В спальне должны быть комфортные условия для отдыха: перед отходом ко сну комнату надо проветрить, в ней должно быть темно и прохладно, тогда и ночной отдых будет качественным и спокойным", - резюмировала Шантур.

Частые ночные кошмары способны истощать нервную систему человека и приводить к серьезным психологическим проблемам, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов в интервью RT. Как объяснил специалист, пугающие сны человек начинает видеть тогда, когда мозг перерабатывает накопленную информацию, пытается адаптироваться к окружающей среде, ищет решения той или иной проблемы.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов заявил, что если человек спит очень долго и все равно не высыпается, вероятно, он страдает заболеванием, влияющим на качество сна. Он подчеркнул опасность последствий — многочасовой сон может привести к бессоннице. Особенно, если регулярно укладываться днем, передает "Пятый канал"