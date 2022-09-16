"Диета или голодовка?": китайцы высмеяли «мудрость» Борреля о санкционной диете против России Фото: REUTERS

Читатели китайской газеты "Гуаньча" высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля про эффективность антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Боррель, в частности, заявил, что эффект от диеты не достигается уже на следующий день, а будет постепенным.

"Диета неэффективна для похудения, а побочные эффекты от нее велики", — отметил один из участников дискуссии.

дованиям, большинство людей, которые сидят на диете, чтобы похудеть, со временем снова набирают вес", — считает другой пользователь.

"Диета или голодовка? Я думаю, все же нужно четко различать эти два понятия", — написали в комментариях.

"Бедный европейский народ, Боррель, очевидно, скорбит вместе с ним", — полагает еще один читатель.

"Я надеюсь, что весь Запад разделяет эту великую мудрость", — пошутил участник беседы.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкции, отметив также озабоченность жителей европейских стран по поводу грядущей зимы и энергокризиса, однако при этом пообещал разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, но намерен изолировать Россию от международного сообщества.

Также сообщалось, что президент США Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн.