В Олимпийском комитете США задумались о возвращении российских спортсменов на международную арену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила о том, что на данный момент внутри Международного олимпийского комитета (МОК) начали думать о возвращении на международную арену российских спортсменов.

«Мы знаем, что МОК начинает думать над тем, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме», - приводит Reuters словам представителя Олимпийского комитета США.

Лайонс назвала допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях неизбежностью. «Но сроки и то, как это выглядит, должны быть определены», - добавила она.

Напомним, через несколько дней после начала специальной военной операции на Украине МОК во главе с Томасом Бахом советовала всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от стартов, а также воздержаться от проведения спортивных соревнований на территориях России и Белоруссии.