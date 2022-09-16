Власти Херсонщины сообщили об украинских наемниках у границ региона Фото: REUTERS

Украинские войска, которые сконцентрированы на херсонском направлении, состоят из множества наемников, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Очень много в рядах ВСУ, сосредоточенных на Херсонском направлении, зарубежных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, которые говорят на английском и других иностранных языках", - уточнил Стремоусов.

Также он добавил, что сегодня на Украине "фактически сколотили четвертый рейх", состоящий из группы нацистов и наемников, а также силой согнанных в армию граждан с улиц, которых используют как живой щит.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.