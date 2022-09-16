Никол Пашинян Фото: REUTERS

Потери Армении в результате обострения ситуации на границе с Азербайджаном составляют 135 человек убитыми, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Никол Пашинян.

"По последним данным, наши потери составляют 135 человек убитыми, эти данные не окончательные. Есть большое число раненых", - сказал Пашинян. Также премьер сообщил, что в настоящее время власти не считают нужным вводить военное положение, но добровольцы могут внести свой вклад в защиту государства.

Ранее сайт KP.RU публиковал последние новости по ситуации на армяно - азербайджанской границе.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года начались боестолкновения между армянскими и азербайджанскими подразделениями на широком участке границы между двумя этими закавказскими республиками. Тогда же премьер Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину, сообщив об “агрессивных действиях соседей” и об обращении Еревана в Совбез ООН и в руководство ОДКБ — в ожидании помощи.

Утром 13 сентября официальный Ереван заявил о ночном обстреле армянских населенных пунктов Сотк, Горис, Капан, Артаниш, Джермук, Ишханасара и Варденис с азербайджанских позиций.