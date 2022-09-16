Разведка ЛНР сообщила о прибытии офицеров НАТО в Харьковскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что местная разведка выявила прибытие кадровых офицеров Североатлантического альянса в подконтрольную Украине часть Харьковской области.

«Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область. Цель их командировки в данный район - организация взаимодействия между иностранными и украинскими подразделениями», - приводит РИА Новости слова офицера.

Напомним, накануне, 13 сентября, Марочко заявил, что офицеров НАТО, которые были присланы для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть «печальные случаи», когда поставляемое оружие исчезало «в неизвестном направлении», и во избежание таких ситуаций в тыл и были присланы эти офицеры.