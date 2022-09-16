Путин прокомментировал снятие санкций в отношении российских удобрений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, прокомментировал снятие санкций в отношении российских удобрений, отметив, что данное решение действует только для стран-членов Европейского союза, а не для бедных стран.

«Само решение о снятии санкций в отношении наших удобрений мы приветствуем. Но оказывается, что эти санкции в соответствии с разъяснениями ЕС, сняты только для стран-членов ЕС. А как же беднейшие страны мира, развивающиеся?», - заявил российский лидер.

Путин призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) повлиять на решение Евросоюза о снятие ограничений с российских удобрений

«Хотел бы попросить секретариат ООН повлиять на решение комиссии и не на словах, а на деле потребовать, чтобы они сняли ограничения», - сказал он.

Российский президент также выразил надежду, что западные страны полностью прекратят использовать протекционизм и санкционную политику, указав на то, что Москва «лишена какого-либо эгоизма». «Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах», - отметил глава государства.