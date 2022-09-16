Столтенберг высказался о конце конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западным странам необходимо понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго несмотря на то, что ряд городов Харьковской области в последние дни перешли под украинский контроль. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Очень обнадеживает то, что украинским вооруженным силам удается частично возвращать территории и наносить удары в тылу российских войск … В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Мы должны быть готовы к тому, что она будет длиться еще долго», - заявил генсек альянса.

Столтенберг также отметил эффективность действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, назвав важнейшей задачей для стран альянса продолжать оказывать Киеву «поддержку в усилении» украинской армии. По его мнению, особенно актуальными на сегодняшний день становятся поставки Киеву зимнего снаряжения, в том числе теплое обмундирование и генераторы.