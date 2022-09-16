Владимир Познер оказался удивлен появившимся в СМИ сообщениями о его госпитализации Фото: REUTERS

Российский телеведущий Владимир Познер опроверг слухи о том, что он был госпитализирован с коронавирусом. По словам журналиста, он находится дома и не болеет COVID.

"Это все абсолютное вранье, какое-то непонятное. Спасибо за волнение", - рассказал журналист в интервью информагентство ТАСС.

Познер подчеркнул, что он хорошо себя чувствует и не понимает источник и причину появления сообщений о его госпитализации.

Телеведущий, являющийся автором собственной передачи на Первом канале, уточнил, что ни разу не болел новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии COVID.

Ранее в российских СМИ и соцсетях появились многочисленные сообщения о том, что Познер якобы был доставлен в одну из московских больниц после заражения коронавирусом. Телеграм-канал Mash, в частности, сообщал о том, что телеведущий будто бы после госпитализации находится в состоянии средней тяжести. Однако в итоге эти данные не подтвердились.