В Центробанке сделали очередное громкое заявление о ситуации с российской экономикой Фото: REUTERS

Центробанк России сообщил, что, по прогнозу специалистов ведомства, к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе Банка России.

"Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - подчеркивают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.

Ранее Центробанк РФ 16 сентября 2022 года публично объявил о снижении ключевой ставки в стране до 7,5 процентов. В последний раз Банк России снижал ставку практически два месяца назад - 22 июля нынешнего года.

Эксперты обращают внимание на то, что снижение ключевой ставки и прогноза по уровню инфляции в России совпало с публикацией данных о рекордном росте цен в еврозоне. Это подтверждает тезис о том, что экономика РФ, несмотря на антироссийские санкции, успешно справляется с трудностям, а европейские финансовые власти пока не могут уберечь ЕС от планомерного сползания в экономический кризис.