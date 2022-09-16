В Бердянске убит заммэра по ЖКХ и его супруга

Власти Запорожской области сообщили о резонансном теракте, совершенном украинскими диверсантами в Бердянске Фото: REUTERS

В Бердянске (Запорожская область) убит вице-мэр города по вопросам ЖКХ Олег Бойко. Информацию об этом официально подтвердил член совета временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, убийство чиновника было осуществлено украинскими диверсантами. Рогов также уточнил, что была убита и жена вице-мэра Бердянска Людмила Бойко, которая возглавляла городской избирком и руководителя местной комиссией по подготовке к проведению референдума о присоединении Запорожской области к России.

"Это страшное преступление не останется безнаказанным и безответным", - сообщил Рогов в своем официальном телеграм-канале, подчеркнув, что у руководства и силовых органов освобожденной РФ Запорожской области нет никаких сомнений в том, что убийство вице-мэра Бердянска и его жены было осуществлено и спланировано Украиной.

"Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются", - добавил член совета Запорожской ВГА.