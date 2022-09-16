Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2022 11:11

Власти Херсонщины допустили, что администрацию региона обстреляли из Николаевской области

При этом данные по ситуации еще уточняются
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Херсонщины допустили, что администрацию региона обстреляли из Николаевской области

Власти Херсонщины допустили, что администрацию региона обстреляли из Николаевской области

Фото: REUTERS

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что обстрел здания администрации осуществлялся с территории Николаевской области, данные уточняются.

"Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, очевидно, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, примерно 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем", - пояснил Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.