Власти Херсонщины допустили, что администрацию региона обстреляли из Николаевской области Фото: REUTERS

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов предположил, что обстрел здания администрации осуществлялся с территории Николаевской области, данные уточняются.

"Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, очевидно, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, примерно 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем", - пояснил Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.