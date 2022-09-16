«Несмотря на санкции движемся вперед»: губернатор Самарской области прокомментировал внесенные в бюджет региона поправки

Дополнительные средства пойдут на выполнение социальных обязательств и развитие региона. Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

В областной думе Самарской области обсудили изменения в региональный бюджет. С предложением о внесении изменений выступил губернатор Дмитрий Азаров: нужно учесть поступления дополнительного финансирования из федерального центра – почти 24 млрд рублей. Большую часть поступивших средств глава региона предложил направить на развитие здравоохранения, образования, строительство социальной и различного рода инженерной инфраструктуры, оказание комплекса мер поддержки граждан.

Дмитрий Азаров отметил, что благодаря поддержке президента Владимира Путина выделены дополнительные средства на строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу.

Это дает нам полную уверенность в ритмичной работе стройки и сдаче объекта в соответствии с ранее установленными сроками, - подчеркнул губернатор.И уточнил, что завершить все работы планируется в 2024 году.

Также дополнительные средства получилось привлечь на развитие дорожной инфраструктуры - 1,4 млрд рублей. Также средства предполагается направить на повышение зарплаты медиков, соцработников, сотрудников образования. Это также укладывается в задачи, которые определены главой государства.

Также, благодаря решению Президента России регион получает дополнительные средства на содействие занятости заселения. Помощь получит крупнейший трудовой коллектив области – коллектив АВТОВАЗа, выделенные деньги позволят решить вопрос неполной занятости.

Также Дмитрий Азаров отметил, что 1,3 млрд рублей предлагается направить на модернизацию объектов ЖКХ, систем водоснабжения, ликвидацию незаконных свалок. Будут добавлены значительные средства на проектирование и строительство детских садов, школ, обеспечение жильем детей-сирот. Улучшить условия жизни помогут людям, попавшим в зону расселения из-за строительства метро – особый законопроект по этому поводу разрабатывают в губдуме.

В итоге расходная часть бюджета увеличилась до 322,6 млрд рублей.

- Безусловно, это дает динамику развития нашего региона. Увеличиваются и меры социальной поддержки населения. За четыре года в два раза вырос объем средств с 15 млрд до 30 млрд рублей. Более миллиона человек в регионе получает те или иные меры поддержки, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. И добавил, что работа по наполнению бюджета в этом году была непростой.

- Но мы мобилизовались, перестроили свое взаимодействие с промышленными предприятиями и в период распространения коронавирусной инфекции, и сейчас. Можно сказать, что санкционные удары экономика региона выдержала. В августе мы уже вышли на показатель индекса промышленного производства 101% – по отношении к августу прошлого года, - подчеркнул губернатор. Он также выразил надежду, что во втором полугодии встанут на ноги и другие предприятия, начнет работать в большую силу АвтоВАЗ.

- Сейчас мы испытываем несопоставимый удар по экономике, но держим его и движемся вперед», – отметил Дмитрий Азаров.