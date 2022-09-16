Минобороны России заявил об уничтожении более 400 украинских бойцов в районе Северска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 16 сентября, заявило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 400 военных убитыми и ранеными в результате ударов авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в Харьковской области, а также в районе Николаева и в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, указав также на уничтожение более 3 тысяч боеприпасов ВСУ к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

Конашенков заявил, что ВКС России поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады украинской армии в районе Николаева, а в Харьковской области были поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Двуречной и Купянской.