ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины сегодня, 16 сентября, открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС, об этом журналистам сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

“Украинские националисты открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС”, - рассказали ТАСС в администрации региона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.