Пожар охватил небоскреб China Telecom в Китае Фото: из соцсетей

Сильный пожар произошел в пятницу, 16 сентября, в городском округе Чанша, административном центре южной китайской провинции Хунань, в 42-этажном высотном здании, где располагается офис China Telecom. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Издание со ссылкой на пожарный департамент провинции сообщает, что по предварительным данным, возгорание началось со стены здания с внешней стороны.

Как передает CCTV, огонь уже охватил несколько десятков этажей небоскреба, высота которого составляет 218 метров, а в небо тем временем поднимался густой черный дым. Пожарные сумели локализовать возгорание, на данный момент открытый огонь уже потушен.

Как передает пожарная служба провинции Хунань, пострадавших в результате инцидента нет, уточняя также, что в тушении пожара принимали участие 36 пожарных машин и около 280 специалистов.

Загоревшийся небоскреб был построен в 2000 году, став таким образом первым строением в городе Чанша высотой более 200 метров.