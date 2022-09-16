Минобороны России заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 16 сентября, заявили, что ударами Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации были уничтожены штаб в Николаевской области, а также база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ», - заявил официальный российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель Министерства обороны также заявил, что под Николаевом российские ВКС поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады украинской армии, а в Харьковской области смогли поразить пункты дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины под Двуречной и Купянском.