WT: слова Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене взволновало США Фото: REUTERS

Слова президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене, сказанные на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, взволновало Соединенные Штаты. Такое мнение высказал Билл Герц в статье для The Washington Times.

«Си Цзиньпин и Путин пытаются создать новый миропорядок, который угрожает международной демократии и суверенитету», - приведены в публикации слова сенатора США Марши Блэкберн.

Герц также отмечает, что капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке и бывший директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл заявил, что встреча двух лидеров подчеркнула крепнущий стратегический союз Пекина и Москвы, который в свою очередь не обещает западным странам ничего хорошего.

«Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну "на два фронта" против США и их союзников», - сказано в статье, где отмечается, что американским лидерам любого ранга, а также величины пришло время вернуться к стандарту холодной войны для того, чтобы была возможность вести войну на «двух театрах одновременно».