Стремоусов назвал целью удара ВСУ по администрации Херсонской области исполняющего обязанности главы региона Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что целью удара ВСУ по администрации области, вероятно, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.

"Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации (региона) Сергей Елисеев. Но все живы", - уточнил Стремоусов в видеообращении, которое он выложил в своем Телеграм-канале.

ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.