Турция рассчитывает получить от РФ новые масштабные газовые поставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа, передает телеканал A Haber со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

"Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся", - отмечается в сообщении телеканала.

При этом официально турецкие власти ведение подобных переговоров с РФ не подтверждают. Однако российский вице-премьер Александр Новак публично дал понять, что в случае, если Турция попросит Москву увеличить поставки энергоресурсов в страну, то РФ будет готова сделать это.

Ранее стало известно о том, что Москва готова отказаться от поставок газа в недружественные РФ страны, которые не пойдут на новые условия Россия по оплате топлива (речь идет о расчетах за российских газ в рублях). В связи с этим многие европейские политики и бизнесмены заявили о реальной угрозе полной остановки поставок газа из РФ предстоящей зимой.

При этом Турцию Россия к числу недружественных стран не относит (так как Анкара не поддержала антироссийские санкции), поэтому в российско-турецких переговорах по "газовому вопросу" подобные ультиматумы по способу оплаты поставок топлива не звучали и не ставились.