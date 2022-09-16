Украинский войска нанесли 15 ударов по жилому сектору Энергодара

Вооруженные силы Украины обстреливают жилой сектор Энергодара, зафиксировано около 15 попаданий по городу, несколько домов загорелись, заявил сегодня, 16 сентября, глава города Александр Волга.

"Сегодня с 13.00 (по московскому времени - прим. ред.) по территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны украинских войск. Где-то около 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где располагаются дачи... Несколько домов сейчас находятся в огне, пожар локализован, наши оперативные службы работают", - уточнил Волга в эфире Первого канала.

Также ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.